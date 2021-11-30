В Серии А разгорается самый большой скандал с момента знаменитого Кальчополи-2006. "Футбол 24" – о новом резонансном деле, которое может иметь громкие последствия.

На днях итальянская прокуратура открыла уголовное производство касательно Ювентуса. Правоохранительные органы подозревают руководство "Старой синьоры" в многомиллионном отмывании денег. Среди фигурантов дела – Андреа Аньелли, Павел Недвед, бывший спортивный директор клуба Фабио Паратичи и еще несколько функционеров. В офисах Ювентуса уже провели обыск и изъяли ряд документов, а дело сравнивают с Кальчополи в 2006 году, когда туринский клуб лишили двух Скудетто и отправили в Серию Б за организацию договорных матчей и влияние на работу арбитров.

Тогда, кроме Ювентуса, наказание получили и другие клубы – Реджина, Милан, Лацио и Интер, но именно санкции в отношении туринцев были самыми суровыми. Прошло 15 лет, и итальянский футбол очутился на пороге нового громкого скандала. Как и тогда главным фигурантом дела является рекордсмен Серии А по количеству чемпионских титулов. Однако в ходе расследования под подозрение попали и другие клубы, утверждает La Repubblica.

Прокуратура заинтересовалась финансовой деятельностью Ювентуса за последние 3 года, а руководство клуба подозревается в фальсификации финансовой отчетности и отмывании денег с целью завышения доходов. Как раз летом 2018-го Юве подписал Криштиану Роналду из Реала за 100 млн евро – соответственно, чтобы отвечать требованиям финансового фэйр-плей, клуб должен был сбалансировать расходы.

За последние 3 года Ювентус "на бумаге" заработал на трансферах 282 млн евро – именно это повлекло за собой главное подозрение у правоохранителей, ведь многие переходы с участием туринского клуба вызывают вопросы. В последний день осени, 30 ноября, итальянские СМИ сообщили о возможном наличии у "бьянконери" коллег по несчастью. По крайней мере, прокуратура Федерации футбола Италии уже заявила о "больной системе", перехватив в период с июля по сентябрь 2021-го ряд разговоров между руководителями клубов. Следователи уверяют, что имеют много доказательств подтверждения вины многих клубов. "Результаты расследования заставят дрожать многих – не только Ювентус, – говорится в материале La Repubblica.

"Нынешний Ювентус напоминает заглохший автомобиль. Клуб по уши погряз в этом дерьме". "Хуже этого только Кальчополи", – это лишь отрывки из телефонных разговоров, которые оказались в распоряжении правоохранителей.

Следователи подозревают туринский клуб в совершении ряда трансферов на сумму, явно не соответствующую уровню футболистов. В трансферных махинациях могут официально обвинить еще несколько клубов – Наполи, Сампдорию, Интер и Аталанту, которые якобы тоже фальсифицировали реальный уровень доходов от трансферов.

При этом именно Дженоа, который недавно возглавил Андрей Шевченко, рискует стать одним из главных подозреваемых. Например, сумма общих сделок Ювентуса с "грифонами" за последние годы составила около 123 млн евро, но на банковский счет клубов поступило примерно 25 миллионов. Остаток перекрывался посредством регулярных аренд и обменов игроками сомнительного уровня. Приблизительно по такой же схеме генуэзцы работали с Интером – на протяжении последних лет благодаря нескольким переходам одних и тех же футболистов (обычно малоизвестных) на общую сумму почти 80 млн евро. Из них только 5 млн оказались на счетах клубов.

Всего же подозрение прокуратуры вызвали 42 трансфера. Среди них – Маттиа Перин, Лука Дзанимакия (общие трансферные операции обоих потянули на 74 млн евро), Андреа Пинамонти, Жоау Канселу, Данилу, Артур, Миралем Пьянич, Мойзе Кин, Эмиль Аудеро и Кристиан Ромеро. Последний летом перешел в Тоттенхэм за 47 млн ​​фунтов, хотя в тот же день Аталанта выложила Ювентусу за него 13,5 млн.

Нескольких сотрудников "Старой синьоры" уже допросили в качестве свидетелей, но показаний у главных подозреваемых – Аньелли, Недведа и Паратичи – пока не брали. Правоохранители изучают документы – в частности, счета по трансферным операциям, которые, по мнению следователей, не соответствуют заключенным соглашениям. Также предметом расследования станут комиссионные выплаты агентам футболистов и потенциальный "секретный контракт" Криштиану Роналду.

Какие санкции угрожают Ювентусу? Начиная с штрафа и снятия очков и заканчивая даже исключением из Серии А и тюремными сроками виновным. Но очевидно, что дело затянется минимум на несколько месяцев. В лагере "Старой синьоры" пока не паникуют и заявляют о полном сотрудничестве со следствием, а также подчеркивают уверенность в своей невиновности.

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