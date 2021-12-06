Президент Сампдории Массимо Ферреро арестован Финсовой гвардией Италии по обвинению в финансовых преступлениях, сообщает официальный сайт клуба.

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Махинации, в которых обвиняется 70-летний функционер, не связаны с клубом. Ферреро был заключен в тюрьму сегодня, 6 декабря. Еще пятерых участников уголовного дела отправили под домашний арест. Сообщается, что задержание Массимо никак не отразится на управлении клубом.

Напомним, Ферреро приобрел Сампдорию в июне 2014 года. Ранее он сообщил, что устал от работы с "блучеркьяти" и ищет инвесторов, которые могли бы приобрести клуб.

К слову, после 16-ти туров Сампдория в турнирной таблице Серии А идет 15-й, имея в своем активе 15 очков. Следующий поединок "моряки" проведут против команды Андрея Шевченко. Знаменитое генуэзское дерби состоится 10 декабря в 21.45.

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