Сьогодні, 6 грудня, 70-річний президент Сампдорії був затриманий Фінансовою гвардією Італії за звинуваченням у махінаціях, які не пов'язані з футбольною діяльністю. Окрам Массімо Ферреро, затримані ще кілька осіб, але їм призначили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

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"Сьогодні ми з великим здивуванням дізналися про виконання постанови щодо обрання запобіжного заходу у вигляді утримання Массімо Ферреро під вартою. Це був запит від прокуратури муніципалітету Паола про банкрутство, пов’язаний із подіями багаторічної давнини. Навіщо зараз потрібні запобіжні вимоги, нам незрозуміло. Зазначаємо, що це жодним чином не стосується діяльності клубу Сампдорія.

Однак, щоб захистити, зокрема, інтереси клубу та уникнути будь-яких спекуляцій щодо нього, Ферреро налаштований негайно офіційно оформити відставку з посади президента Сампдорії. Водночас Ферреро, як і його адвокати, готові повністю співпрацювати зі слідчими", – інформує офіційний сайт генуезців.

Нагадаємо, Ферреро придбав Сампдорію у червні 2014 року. Після 16-ти турів чемпіонату 2021/22 Сампдорія у турнірній таблиці йде 15-ю, маючи у своєму активі 15 очок. Наступний поєдинок "моряки" проведуть проти команди Андрія Шевченка – знамените генуезьке дербі відбудеться 10 грудня о 21:45.

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