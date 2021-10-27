Аталанта сыграет на выезде против Сампдории в матче 10-го тура Серии А. Стартовые составы и онлайн-трансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция на Футбол 24, начнется в 19:30. Прямая видеотрансляция доступна на сервисе MEGOGO при наличии необходимой подписки.

Аталанта тяжело вошла в новый сезон. В девяти турах – всего четыре победы. В минувшее воскресенье команда Гасперини потеряла очередные очки, не сумев дома удержать минимальное преимущество в счете над Удинезе (1:1). Тем не менее, лучшая разница мячей, чем у Ювентуса и Фиорентины, пока позволяет "Богине" удерживаться в топ-5. Сегодня необходима только победа.

С Сампдорией будет нелегко. Клуб из Генуи занимает 15-е место, поэтому стремится как можно быстрее оторваться от зоны вылета. Тем более, что в предыдущем туре подопечные Роберто Д'Аверсы прервали свою 4-матчевую серию без побед, обыграв Специю (2:1).

Стартовые составы

Сампдория: Аудеро, Дрегушин, Йошида, Колли, Мурру, Торсбю, Силва, Аскилдсен, Кандрева, Габьядини, Капуто

Аталанта: Муссо, Ловато, Паломино, Де Рон, Дзаппакоста, Фройлер, Копмейнерс, Меле, Пашалич, Малиновский, Сапата