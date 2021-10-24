Руслан Малиновский возвращается в основу впервые за 3 недели. Матч, как и онлайн-трансляция Аталанта – Удинезе на "Футбол 24", стартовал в 13:30. Бергамаски в текущем сезоне Серии А больше страдали дома (всего 4 очка за 4 поединка). Где, как не во встрече с фриульцами, побеждать в родных стенах. В 4 предыдущих поединках на своем поле Аталанта брала верх, забивая в среднем более 3 гола. Малиновский 7 месяцев назад успел оформить дубль ассистов в домашней игре с Удинезе. Кроме того, отчетный соперник совсем растерял форму: всего 2 очка за 5 туров.

Аталанта – Удинезе: онлайн-трансляция матча Серии А

Малиновский начинает не очень уверенно. В первые 10 минут точность передач менее 50%, вместо перспективной контратаки едва не привез опасность потерей перед своей штрафной. Мог Руслан пробивать со стандарта, но только робко отбросил Иличичу во фланг. Словенец попытался закрутить с острого угла чем-то средним между ударом и прострелом, вратарь на месте. Первая точная попытка за гостями. Пуссетто позволили пробить из пределов штрафной – Муссо играет надежно. Неплохой прессинг от Малиновского, но дальше плоховатый пас в недодачу на Сапату. Фриульцы быстрее играют в атаке. В 3 паса молниеносно прошли в штрафную, прицел немного подводит.

Натужная сотрудничество украинца с Иличичем. Йосип слишком сильно отдал, нашего полузащитника легко обокрали на линии периметра Удинезе. Целый 0 ударов Аталанты в первые 20 минут, и это при 77% контроля мяча. А у гостей уже 3 момент, лучший в матче. Простой заброс на Бету со своей половины поля, спурт в штрафную и попытка добить на дальней штанге – каркас ворот спасает. И снова Малиновский разочаровывает. Крутился на границе штрафной, искал место для своего фирменного удара, но под давлением соперников несколько наигранно упал – судья не видит там никакого нарушения правил.

Вещь, которую невозможно понять, почему украинский универсал играет слева в атаке. Откровенно некомфортно там Малиновскому (вспомните матч Евро-2020 с Австрией), но Гасперини сегодня решил отправить направо Иличича. Постоянные рывки за контратаками Удинезе загнали Ловато. Молодой итальянский центрбек разодрал себе колено в кровь. Безумные проблемы Гасперини с центральными защитниками продолжаются. Отлетает сначала Малиновский после игры корпусом от соперника – арбитр традиционно не свистит фол. А спустя несколько секунд Руслан в который раз теряет мяч и откровенно фолит уже сам.

Молина попал в штангу, а теперь минимально не докрутил мощным дальним ударом. Удинезе перестреливает Аталанту 7:0, владея мячом только 25% времени. Удивительный матч, абсолютно худший в этом туре Серии А. И вот пошли моменты. Сапата отборолся и сбросил Иличичу под расстрел – штанга! Малиновский наконец-то выдал конфетный пас из глубины в разрез. Внешней стороной стопы нашел Пашалича, тот убрал защитника, но не прошил голкипера. Лучший момент в матче, первый стопроцентный по версии Opta создает украинец.

Вот это значит класс. Аталанта из двух ударов набила тот же показатель ожидаемых голов (0,46), что Удинезе, который был лучше в первые 40 минут и пробивал по воротам более чем в три раза чаще. Тяжелый тайм Малиновского. С одной стороны одним пасом мог решить судьбу матча. С другой – лидер по потерям в обеих командах (колоссальные 19 раз), выиграл лишь одну из 5 дуэлей, показал худшую точность передач (только 52%).

Взрывное начало второго тайма от Аталанты. Сначала украинец протянул мяч рывком вперед и отдал, Сапата покатил Иличичу – совсем немного не хватило Йосипу. Малиновский после прохода Пашалича вколотил пушку с левой метров с 25. Вот вам и прорыв из худших в лучшие! После перерыва совсем другой футбол. Пробивает только Аталанта (4:0 за 25 минут), гости идут вперед, но лишь привозят контратаки на свои ворота. Малиновский – единственный из атаки, кого Гасперини не заменил на 64-й. Иличич и Сапата уступили место на поле Миранчуку и Муриелю.

Руслан сегодня очень неплохо прессингует. Украинский хавбек блестяще обокрал Бекао в его штрафной и моментально пробил. Классный крученый удар оказался немалой проблемой для Сильвестри, однако на добивании никого из бергамасков. Малиновского на 86 минуте заменил 17-летний Скальвини. Аталанта прижимается к своим воротам. Россиянин Миранчук вместо обострения передержал мяч и привез острый контрвыпад. Таким образом Удинезе создает единственный момент за второй тайм. Проход соперника в штрафной прерывает Ловато, но снаряд катится в противоход вратарю. Муссо героическим прыжком достал круглого на самой линии ворот. Гасперини настолько в ярости, что получает красную карточку.

А на 4 компенсированной минуте Бету опережает вратаря после простой подачи с углового – 3 гол защитника Удинезе приносит ничью! Аталанта упускает победу, а с ней и возможность прорваться в зону Лиги чемпионов. "Богиня" остается на 5 месте с 15 баллами. Удинезе продолжает серию ничьих, не выигрывает 6 матч подряд и удерживается на 13 строчке (10 очков).