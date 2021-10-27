Аталанта зіграє на виїзді проти Сампдорії у матчі 10-го туру Серії А. Стартові склади і онлайн-трансляція гри – у цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція на Футбол 24, розпочнеться о 19:30. Пряма відеотрансляція доступна на сервісі MEGOGO при наявності необхідної підписки.

Аталанта важко увійшла в новий сезон. У дев'яти турах – лише чотири перемоги. Минулої неділі команда Гасперіні втратила чергові очки, не зумівши вдома втримати мінімальну перевагу в рахунку над Удінезе (1:1). Попри те, краща різниця м'ячів, ніж у Ювентуса та Фіорентини, поки що дозволяє "Богині" втримуватися у топ-5. Сьогодні необхідна тільки перемога.

Із Сампдорією буде нелегко. Клуб із Генуї посідає 15-ту сходинку, тож прагне якомога швидше відірватися від зони вильоту. Тим паче, у попередньому турі підопічні Роберто Д'Аверси перервали свою 4-матчеву серію без перемог, обігравши Спецію (2:1).

Стартові склади

Сампдорія: Аудеро, Дрегушін, Йошіда, Коллі, Мурру, Торсбю, Сілва, Аскілдсен, Кандрева, Габ'ядіні, Капуто

Аталанта: Муссо, Ловато, Паломіно, Де Рон, Дзаппакоста, Фройлер, Копмейнерс, Меле, Пашаліч, Маліновський, Сапата