Сампаоли – кандидат на пост тренера сборной Китая

Бывший наставник сборных Чили и Аргентины Хорхе Сампаоли может возглавить национальную команду Китая.

Экс-тренер Севильи, сборных Чили и Аргентины Хорхе Сампаоли является одним из главных претендентов на пост наставника сборной Китая.

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Нынешний наставник команды из Поднебесной Марчелло Липпи уже объявил, что не будет продолжать работу и покинет сборную в начале 2019 года. В настоящее время федерация и Сампаоли ведут переговоры об условиях возможного сотрудничества, информирует La Cuarta.

Напомним, последним местом работы Сампаоли была сборная Аргентины, которую он покинул после вылета в 1/8 финала ЧМ-2018.

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