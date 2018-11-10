Сколько зарабатывают тренеры в топ-клубах Европы: Реал – лузер даже по сравнению с Шахтером, неожиданные данные

Реал Мадрид при Флорентино Пересе стал местом, где тренерам и близко не платят таких сумм, которые получают Хосеп Гвардиола и компания в той же АПЛ.

Оригинальная проблема Реала

Лучший клуб Европы в 4-х из последних 5-и сезонов Лиги чемпионов в последнее время взял за моду экономить. Реал уже давно проигрывает Барселоне гонку трансферных вооружений. Однако не только по галактическим приобретениям Мадрид отстает. Если вы тренер мирового формата и привыкли получать соответствующее щедрое вознаграждение за свою работу, значит "королевский" клуб – совсем не для вас. Антонио Конте вел очень интенсивные переговоры с Пересом, но даже провал с Лопетеги не заставил президента отступить от своих принципов.

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Похоже, именно финансовый вопрос и стал главным барьером на пути трудоустройства итальянца. Экс-тренер Ювентуса и Челси требовал контракт на 2 сезона с космическими заработками 10,5 млн евро в год. Нечто похожее касается и других кандидатов. Это, пожалуй, главная причина, почему Реал до сих пор не смог найти высококлассную замену Зидану – ни летом после ухода француза, на сейчас после увольнения экс-наставника сборных Испании. Топовые тренеры не понимают, почему они должны отказываться от конкуретных на рынке зарплат в клубе, который зарабатывает сотни миллионов евро.

Только за возможность прославиться там, куда все мечтают попасть? Сомнительная перспектива, учитывая своеобразие и нетерпеливость Флорентино, а также сумасшедшее давление мадридской прессы, приближенной к руководству, вкладывающей в головы болельщиков тезисы, которые боссы хотят, но не могут себе позволить озвучить публично. И Перес не собирается отходить от своей фирменной системы. Реал и в дальнейшем будет оставаться клубом, который предлагает самые худшие финансовые условия среди топ-клубов при одной из самых нестабильных позиций для тренеров.

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Когда наставник Мадрида зарабатывает хуже всех конкурентов в Испании

Сантьяго Солари в понедельник 12 ноября, если не произойдет какой-то грандиозной сенсации в игре против Сельты, станет полноценным главным тренером мадридского клуба. Аргентинец прямо сейчас получает более чем в 10 раз меньше, чем тот же наставник донецкого Шахтера Паулу Фонсека (3,5 млн евро в год). Более того, Санти уступает всем другим 19-и тренерам, работающим в чемпионате Испании!

Аргентинец, правда, сохранил свою зарплату из дубля Реала. Клуб уже заверил тренера, что он может рассчитывать на значительное повышение своего годового оклада в 300 тысяч евро, если выиграет серьезный титул в конце сезона. Как информируют источники El Confidencial, не исключено также повышение зарплаты несколько раньше при условиях прогресса и стабильно успешных выступлениях команды. Сейчас ничто не указывает на близость новой трагедии – удивительно успешный старт Солари стал едва ли не лучшим в истории мадридских тренеров.

Сколько зарабатывают другие топ-тренеры – контраст сумасшедший

Зидан добился за свои чрезвычайные успехи в еврокубках контракта на 7 млн евро за сезон. Лопетеги получил на 1 миллионо меньше зарплату, а при досрочном разрыве сотрудничества Хулену досталась компенсация только за полгода (3 млн из-за того, что отставка состоялась до 31 декабря) – разительный контраст с историей того же Конте в Челси. Даже Атлетико в Испании платит значительно щедрее. Диего Симеоне получает 14 млн евро в год, как и Эрнесто Вальверде в Барселоне.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола зарабатывает 21 миллион евро годовых, а экс-наставник Реала Жозе Моуринью в МЮ – 20. На 3-м месте Юрген Клопп, которому в Ливерпуле платят 16 млн евро. Еще 3 тренера из АПЛ имеют гораздо больше, чем готов платить Флрентино Перес: Унай Эмери со своим Арсеналом получает 12 млн евро. Столько же платят Маурицио Сарри в Челси и Маурисио Почеттино в Тоттенхэме. Еще один экс-тренер Реала Карло Анчелотти в Наполи получает 6, млн евро, а наставник Ювентуса Массимилиано Аллегри – 7,5.

Сколько получают тренеры УПЛ – у большинства смешная зарплата, а Хацкевич не конкурент Фонсеке