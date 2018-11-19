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Сампаолі – кандидат на посаду тренера збірної Китаю

14:22 68 Читать на русском
Сампаолі – кандидат на посаду тренера збірної Китаю
Хорхе Сампаолі / фото із соцмереж

Колишній наставник збірних Чилі та Аргентини Хорхе Сампаолі може очолити національну команду Китаю.

Екс-тренер Севільї, збірних Чилі та Аргентини Хорхе Сампаолі є одним з головних претендентів на посаду наставника збірної Китаю.

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Нинішній наставник команди з Піднебесної Марчело Ліппі вже оголосив, що не буде продовжувати роботу та покине збірну на початку 2019 року. В даний час федерація та Сампаолі ведуть перемовини щодо умов потенційної співпраці, інформує La Cuarta.

Нагадаємо, останнім місцем роботи Сампаолі була збірна Аргентини, яку він покинув після вильоту в 1/8 фіналу ЧС-2018.

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Теги
Світ Китай Китай Марчелло Ліппі Трансфери Хорхе Сампаолі Хорхе Сампаолі
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