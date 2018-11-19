Сампаолі – кандидат на посаду тренера збірної Китаю

Колишній наставник збірних Чилі та Аргентини Хорхе Сампаолі може очолити національну команду Китаю.

Екс-тренер Севільї, збірних Чилі та Аргентини Хорхе Сампаолі є одним з головних претендентів на посаду наставника збірної Китаю.

Скільки заробляють тренери в топ-клубах Європи: Реал – лузер навіть порівняно з Шахтарем, несподівані дані

Нинішній наставник команди з Піднебесної Марчело Ліппі вже оголосив, що не буде продовжувати роботу та покине збірну на початку 2019 року. В даний час федерація та Сампаолі ведуть перемовини щодо умов потенційної співпраці, інформує La Cuarta.

Нагадаємо, останнім місцем роботи Сампаолі була збірна Аргентини, яку він покинув після вильоту в 1/8 фіналу ЧС-2018.

Топ-5 найочікуваніших тренерських відставок: черговий шанс для Коноплянки та кінець ери Моурінью?