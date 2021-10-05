"Я следил за Лигой чемпионов. В прошлом сезоне видел матч Динамо с Барселоной. Вот как я узнал о киевском клубе. Мой агент предложил мне приехать на просмотр, когда я был в юношеской сборной Сенегала.

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Я здесь уже полгода. Когда приехал, чувствовал себя хорошо, потому что Динамо – великий клуб. Это известный клуб, многие игроки мечтает играть здесь из-за Лиги чемпионов. Очень счастлив подписать контракт с Динамо. Трудно общаться, потому что я не знаю языка. Но, когда тренер объясняет упражнения, я смотрю, как делают другие, и затем повторяю", – сказал Диалло в эфире ПроФутбол.

Напомним, что Самба Диалло оформил дубль во 2-м туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА против Баварии (4:0), якобы заинтересовал Манчестер Сити и заключил персональный контракт с Adidas. В турнире U-19 УПЛ он провел 9 матчей, в которых забил 7 мячей.

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