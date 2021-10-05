"Я стежив за Лігою чемпіонів. У минулому сезоні бачив матч Динамо з Барселоною. Ось як я дізнався про київський клуб. Мій агент запропонував мені приїхати на перегляд, коли я був у юнацькій збірній Сенегалу.

Зірочка Динамо знайшов рольову модель в АПЛ – таланта сватають до Манчестер Сіті

Я тут уже півроку. Коли приїхав, почувався добре, тому що Динамо – великий клуб. Це відомий клуб, багато гравців мріє грати тут через Лігу чемпіонів. Дуже щасливий підписати контракт з Динамо. Важко спілкуватися, тому що я не знаю мови. Але, коли тренер пояснює вправи, я дивлюся, як роблять інші, й потім повторюю", – сказав Діалло в ефірі ПроФутбол.

Нагадаємо, що Самба Діалло оформив дубль у 2-му турі групового етапу Юнацької ліги УЄФА проти Баварії (4:0) та нібито зацікавив Манчестер Сіті й уклав персональний контракт із Adidas. У турнірі U-19 УПЛ він провів 9 матчів, у яких забив 7 м'ячів.

Динамо U-19 розтрощило Баварію U-19 у Мюнхені – кияни забили чотири голи у другому поспіль матчі Юнацької ліги УЄФА