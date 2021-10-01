Игрок юношеской команды Динамо Самба Диалло мощными матчами за киевлян привлек внимание к своей персоне топ-клуба Англии.

18-летний сенегалец после гола в матче с Бенфикой и дубля в ворота Баварии в Юношеской лиге УЕФА подписал контракт с немецким техническим гигантом Adidas, сообщает журналист Сайку Сейди.

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Впрочем, это еще не все хорошие новости для Самбы. Полузащитник после мощного старта попал на радары английского Манчестер Сити. Об этом источнику сообщили в академии Дару Салам, из которой Диалло перебрался в Динамо.

Напомним, сенегалец подписал контракт с киевлянами на один год. Самба Диалло также имеет опыт выступлений за сборные Сенегала U-17 и U-20.

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