Юный вингер киевского Динамо Самба Диалло рассказал о своем кумире в мире футбола после феерического старта сезона в составе команды U-19.

"Садио Мане из Ливерпуля. В футболе он – мой кумир.

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Мне импонирует его способность работать с мячом, обыгрывать один в один. Стараюсь играть в таком же стиле, как он", – признался талант в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, что Самба Диалло оформил дубль во 2-м туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА против Баварии (4:0), якобы заинтересовал Манчестер Сити и заключил персональный контракт с Adidas. В турнире U-19 УПЛ он провел 9 матчей, в которых забил 7 мячей.

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