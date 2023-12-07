"Самая большая шутка в истории футбола": Клопп высказался о шансах Манчестер Сити на чемпионство
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп считает, что Манчестер Сити продолжает оставаться среди претендентов на титул, несмотря на последние неудачи.
Команда Пепа Гвардиолы не смогла выиграть ни в одном из четырёх последних матча чемпионата Англии и опустилась на четвёртое место турнирной таблицы. В среду, 6 декабря, "горожане" уступили Астон Вилле (0:1).
Астон Вилла – Манчестер Сити – 1:0 – видео гола и обзор матча
"Если бы кто-то списал Сити со счетов, это было бы самой большой шуткой в истории футбола. Астон Вилла невероятна. Юнайтед, возможно, пока не играет именно в тот футбол, которого ждет кто угодно – СМИ или кто-то еще – но они набирают очки как сумасшедшие. Я не уверен, что Челси включится в борьбу.
Лига невероятно сильна, нужно быть везучим, чтобы пережить трудные моменты, особенно с травмами. Так что я понятия не имею, кто выиграет титул. Пока мы рядом с вершиной, но чемпионат сложный и напряженный. Спросите меня снова в апреле", – цитирует Клоппа Goal.
Ман Сити с двумя ударами проиграл Астон Вилле – "горожане" не выиграли в 4-м матче подряд и опустились на 4-ю позицию