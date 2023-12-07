Команда Пепа Гвардиолы не смогла выиграть ни в одном из четырёх последних матча чемпионата Англии и опустилась на четвёртое место турнирной таблицы. В среду, 6 декабря, "горожане" уступили Астон Вилле (0:1).

Астон Вилла – Манчестер Сити – 1:0 – видео гола и обзор матча

"Если бы кто-то списал Сити со счетов, это было бы самой большой шуткой в истории футбола. Астон Вилла невероятна. Юнайтед, возможно, пока не играет именно в тот футбол, которого ждет кто угодно – СМИ или кто-то еще – но они набирают очки как сумасшедшие. Я не уверен, что Челси включится в борьбу.

Лига невероятно сильна, нужно быть везучим, чтобы пережить трудные моменты, особенно с травмами. Так что я понятия не имею, кто выиграет титул. Пока мы рядом с вершиной, но чемпионат сложный и напряженный. Спросите меня снова в апреле", – цитирует Клоппа Goal.

Ман Сити с двумя ударами проиграл Астон Вилле – "горожане" не выиграли в 4-м матче подряд и опустились на 4-ю позицию