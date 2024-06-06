Наставник "трех львов" в предварительный список включил 33 футболистов. Гарету Саутгейту необходимо сократить заявку до 26 игроков.

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В своих соцсетях пресс-служба сборной Англии сообщила, что английский наставник решил отозвать из расположения команды полузащитников Джеймса Мэддисона (Тоттенхэм) и Кертиса Джонса (Ливерпуль).

Напомним, что сборная Англии перед началом Евро-2024 сыграет еще одну товарищескую игру против Исландии. На турнире в Германии команда Саутгейта будет противостоять Сербии, Дании и Словении.

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