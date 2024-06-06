Турнир Мориса Ревелло 2024

Украина U-23 – Италия U-21 – 4:0

Голы: Хлань, 31, Мартынюк, 53, Сикан, 64, Волошин, 71

Украина разгромила Индонезию в стартовой игре на товарищеском турнире, который стал подготовкой для команды Ротаня к Олимпиаде. Хорошее начало от нашей молодежки. Хлань на прессинге перехватывает, но Федора в штрафной зажимают. Полузащитник Руха исправляется довольно быстро. Федор сместился на свою половину, когда украинцы от ворот выводили мяч в игру. Олег обыграл соперника, прошел и вырезал пас за спины. Сикан, к сожалению, упустил неплохой момент не очень прицельным выстрелом.

Украина U-23 – Италия U-21: онлайн-трансляция матча олимпийской сборной Ротаня на турнире Maurice Revello (видео)

Форвард Шахтера обокрал голкипера, пробросил мимо, но получил подножку. Судьи пенальти ставить почему-то отказались. Хлань принял длинный пас от Александра Мартынюка из Александрии, легко прорвался во владения соперника и пробил, уже падая. Получился очень эффектный голасо в дальний верхний угол. Италия ответила по сути одним моментом. Эспозито технично принял на грудь диагональ из глубины поля и подал, не заметив сопротивления Крупского. Фесюн ошибся на выходе, но Гиларди чудом не попал в пустые ворота с нескольких метров.

Хлань не только блестяще прессинговал и отдавал острые передачи с игры, но и подал со стандарта очень опасно. Салюк также простил соперника, пробивая с линии вратарской. Не очень много моментов с ударами (4:2, по попаданиям в створ ворот 2:0), но с определенным преимуществом Украины прошла первая половина. Кроме Хланя, понравились атакующие действия Крупского и Федора, активным был Великан, который заработал желтую и для себя, и для соперника.

Ввели мяч в игру, Федор – покатил в центр, где Мартынюк метров с 30 разрядил свою пушку. Еще один шедевр. Итальянцы отвечают исключительно агрессивными подкатами, не очень слушая просьбы намибийского судьи. Батагов со своей половины отлично начал атаку низом, разрезав линии оборону. Хлань на рывке получил такое преимущество над соперниками, что трудно было поверить в отсутствие офсайда, но все легально. Прострел Максима нейтрализовали, однако прямо на ногу Сикану, который набежал несколько позади. Даниил умело расстрелял практически с 11-метровой отметки.

Тройная замена на 70 минуте приносит нам четвертый голасо. Ярмолюк обыгрался на правом фланге с Краснопиром, и покатил мимо голкипера на Волошина. Это, конечно, младшая Италия и практически без серьезных игроков Серии А, но счет 4:0 все равно впечатляет. Разыгрываем треугольничек и слева. Шостак на Ярмолюка, тот в штрафную, Хлань несколько поспешил с ударом в касание – выше. Батагов снова классно забрасывает в штрафную. Волошин открывается справа и катит на Краснопира, который чудом не доводит до 5:0.

Олимпийская сборная Украины набирает 6 очков после стартовых туров и увеличивает свои шансы сохранить первое место, что дает право сыграть в финале турнира. Для Италии, которая в предыдущей встрече перестреляла Японию (4:3), это первое фиаско. Следующую игру команда Руслана Ротаня проведет в субботу, 8 июня, против Панамы U-23, которая сегодня стартует на турнире матчем против Индонезии U-20.

Мудрик не сыграет на Олимпиаде – Челси также заблокировал звездного соперника Украины