Голкипер Бенфики Анатолий Трубин летом может покинуть лиссабонский клуб, сообщает Sportarena.

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По информации источника, 22-летний вратарь заинтересовал двух чемпионов топовых европейских лиг. В частности, внимательно наблюдает за Анатолием Манчестер Сити. Отмечается, что пока неизвестно, рассматривают ли Трубина как основного голкипера, или как качественную замену Эдерсону, но в шорт-листе "горожан" он точно занимает ведущее место.

Кроме Манчестер Сити подписать Анатолия также хочет Интер – миланцы уже пытались "завербовать" украинца прошлым летом.

Напомним, в минувшем сезоне Трубин провел за Бенфику 48 матчей, в которых пропустил 47 голов (в 17 поединках отстоял "на ноль"). Его контракт с португальцами действует до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.

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