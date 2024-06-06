– Какой состав можем ожидать на завтрашний матч? Будут ли какие-то изменения по сравнению с матчем против Германии?

– Изменения точно будут. У нас есть 3 матча, я доволен, что у нас есть достаточно игр, чтобы просмотреть всех кандидатов. Завтра точно изменения будут.

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– Польша много помогает Украине. Насколько важным будет этот матч для вас и вашего народа?

– Во-первых, я всегда выражаю благодарность полякам. Мы очень много игр играем в Польше, более 50 процентов матчей. Польша очень много поддерживает, очень много помогает Украине. Мы благодарны за поддержку. Когда мы играем – есть много украинских флагов, но я вижу, что и много поляков приходят на наши игры, поддерживают. Для нас, я вижу по игрокам, очень комфортно играть здесь.

– Какие мотивационные методы вы используете в отношении своих игроков?

– В такой ситуации, в которой находится наша страна, футболистам не нужна мотивация. Сейчас в Украине футбол не на первом месте, а все наши игроки понимают, в результате чего и для кого мы все это делаем. Ежедневно футболисты смотрят новости, видят как Россия бомбит наши города, убивает наших детей, поэтому это большая мотивация для каждого игрока.

Мы представляем большую страну, которая борется за свою независимость. Игроки на футбольном поле демонстрируют то, что бойцы показывают на передовой. Украина хочет быть в Европе, в европейской семье. Поэтому когда мы попали на Евро-2024 – я считаю это очень большим шагом, чтобы Украина вошла в ЕС.

– Повлияла ли на команду победа Усика?

– Важно не только то, что Усик победил Фьюри, а то – как он это сделал. Победа Усика – очень большая мотивация для наших футболистов. Она их вдохновляет на хорошую игру на Евро, потому что они видят, что удачное выступление на международной арене привлекает внимание всего мира к Украине.

Сейчас у нас много молодых игроков, но я считаю, что у этой сборной очень большой потенциал. Посмотрим, как мы раскроем его на этом Евро, но я уверен, что на будущее это очень перспективная команда. Мы будем строить и стараться с этими молодыми и опытными игроками показывать максимальный результат, – сказал Ребров на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, дуэль между Украиной и Польшей состоится в пятницу, 7 июня, в Варшаве. Начало встречи в 21:45.

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