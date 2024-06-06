Голкипер Реала Андрей Лунин должен этим летом принять очень важное решение для своей карьеры.

В прошлом сезоне Лунин продемонстрировал, что способен быть основным вратарем большого клуба. Однако все это произошло лишь благодаря травме Тибо Куртуа, и после возвращения бельгийца ставку снова будут делать на него.

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Решением для 25-летнего украинца может стать переход в другой клуб, предложений хватает. Одним из наиболее заинтересованных клубов остается Атлетико. Проблема в том, что Реал не хочет продавать Лунина в этот клуб, сообщает El Gol Digital.

По информации источника, Королевский клуб настроен блокировать трансфер к принципиальному конкуренту, предпочитая продать голкипера в АПЛ. От Атлетико будут требовать активирования клаусулы, которая составляет сумасшедшие 250 миллионов евро. Впрочем, если Лунин надавит на Реал с требованием отпустить его в другую часть Мадрида, то переговоры могут стать реальными, а сумма вероятного перехода будет около 40 миллионов евро. Это будет приемлемо для Атлетико.

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