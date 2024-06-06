Вчера вечером новичок УПЛ попрощался с Владиславом Лупашко, который вернул Ингулец в элиту, выиграв Первую лигу. Президент клуба Александр Поворознюк объяснил это тем, что тренер получил предложения от более амбициозных команд.

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Сегодня в Петрово появился новый главный тренер. Желько Любенович подписал контракт на три сезона, сообщает пресс-служба Ингульца. Ранее этот специалист работал в Минае, который по итогам сезона вылетел из УПЛ.

Заметим, Любенович самостоятельно тренировал только закарпатцев. До этого работал в штабе луганской Зари и нескольких сербских клубов.

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