Астон Вилла неожиданно обыграла Манчестер Сити в поединке 15-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор игры Астон Вилла – Манчестер Сити на "Футбол 24".

В центральном матче 15-го тура Манчестер Сити проиграл Астон Вилле. Уже с первых минут Динь и Бейли угрожали воротам Эдерсона, но забить не удалось. Бразилец еще и потянул классный удар Пау Торреса. Манчестер Сити ответил двойным моментом Холанда – Мартинес дважды спас.

Ман Сити с двумя ударами проиграл Астон Вилле – "горожане" не выиграли в 4-м матче подряд и опустились на 4-ю позицию

Во втором тайме классную возможность упустил Макгинн, а на 74-й минуте Астон Вилла таки повела в счете. Бэйли качнул защитника и пробил с правой – небольшой рикошет и мяч перелетел за шиворот Эдерсону. Этот гол остался единственным во встрече, "вилланы" праздновали победу.