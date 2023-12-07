Команда Пепа Гвардіоли не змогла виграти в жодному з чотирьох останніх матчів чемпіонату Англії й опустилася на четверте місце турнірної таблиці. У середу, 6 грудня, "містяни" поступилися Астон Віллі (0:1).

Астон Вілла – Манчестер Сіті – 1:0 – відео гола та огляд матчу

"Якби хтось списав Сіті з рахунків, це було б найбільшим жартом в історії футболу. Астон Вілла неймовірна. Юнайтед, можливо, поки що не грає саме в той футбол, на який чекає хто завгодно – ЗМІ чи хтось ще – але вони набирають очки, як божевільні. Я не впевнений, що Челсі включиться в боротьбу.

Ліга неймовірно сильна, потрібно бути везучим, щоб пережити важкі моменти, особливо з травмами. Тож я гадки не маю, хто виграє титул. Поки що ми поруч із вершиною, але чемпіонат складний і напружений. Запитайте мене знову у квітні", – цитує Клоппа Goal.

Ман Сіті з двома ударами програв Астон Віллі – "містяни" не виграли у 4-му матчі поспіль і опустились на 4-ту позицію