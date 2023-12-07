"Найбільший жарт в історії футболу": Клопп висловився про шанси Манчестер Сіті на чемпіонство АПЛ
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп вважає, що Манчестер Сіті продовжує залишатися серед претендентів на титул, незважаючи на останні невдачі.
Команда Пепа Гвардіоли не змогла виграти в жодному з чотирьох останніх матчів чемпіонату Англії й опустилася на четверте місце турнірної таблиці. У середу, 6 грудня, "містяни" поступилися Астон Віллі (0:1).
Астон Вілла – Манчестер Сіті – 1:0 – відео гола та огляд матчу
"Якби хтось списав Сіті з рахунків, це було б найбільшим жартом в історії футболу. Астон Вілла неймовірна. Юнайтед, можливо, поки що не грає саме в той футбол, на який чекає хто завгодно – ЗМІ чи хтось ще – але вони набирають очки, як божевільні. Я не впевнений, що Челсі включиться в боротьбу.
Ліга неймовірно сильна, потрібно бути везучим, щоб пережити важкі моменти, особливо з травмами. Тож я гадки не маю, хто виграє титул. Поки що ми поруч із вершиною, але чемпіонат складний і напружений. Запитайте мене знову у квітні", – цитує Клоппа Goal.
Ман Сіті з двома ударами програв Астон Віллі – "містяни" не виграли у 4-му матчі поспіль і опустились на 4-ту позицію