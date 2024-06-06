Полузащитник Динамо Александр Пихаленок рассказал о своих ожиданиях от выступлений за киевский клуб.

"Поскольку я знаком со многими динамовцами, то, думаю, много времени на адаптацию не понадобится. Выступал с ребятами в сборной, против них играл в чемпионате, вместе с Дубинчаком защищали цвета СК Днепр-1, поэтому, надеюсь, адаптируюсь быстро в коллективе.

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Также очень хочется сыграть вместе с "бело-синими" в Лиге чемпионов. Хотя понимаю, что будет чрезвычайно тяжело, поскольку придется стартовать со второго квалификационного раунда", – цитирует Пихаленка пресс-служба столичного клуба.

Стоит заметить, что новичок Динамо – это воспитанник Шахтера, но там почти не играл за первую команду. Пихаленок вырос в сильного игрока в составе СК Днепр-1, за который провел 102 матча (20 голов и 31 ассист).

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