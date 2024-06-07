Алессандро Неста находится всего в шаге от того, чтобы стать следующим главным тренером Монцы.

Алессандро Неста заменит Рафаэле Палладино на посту главного тренера Монцы. Как информируют TMW и Джанлука Ди Марцио, легенда Лацио и Милана является основным кандидатом на этот пост. Официальное назначение может состояться уже сегодня, 7 июня.

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Неста провёл последний сезон в качестве наставника Реджаны в Серии В. Под его руководством команда финишировала на 11-м месте турнирной таблицы. Контракт Алессандро с клубом истекает в конце июня, поэтому он имеет право вести переговоры и подписывать контракт с новым работодателем.

Напомним, что бывший наставник Монцы Палладино ушел на повышение в Фиорентину.

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