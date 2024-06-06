Хосеп Гвардиола может потерять одного из своих звездных игроков. Летом за трансфер Хулиана Альвареса поборются сразу несколько топ-клубов.

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Как сообщает журналист Уриэль Лугт, ПСЖ и Челси заинтересованы в аргентинском нападающем. Манчестер Сити хотел бы удержать 24-летнего игрока, но Альварес хотел бы иметь больше игрового времени, поэтому может вполне рассмотреть уход.

Напомним, что Хулианом также интересуется Атлетико, которого попытаются уговорить присоединиться к "матрасникам" партнеры по сборной Аргентины де Пауль, Молина и Корреа.

Хулиан Альварес выступает за Манчестер Сити с 2022 года. В общем 24-летний игрок отыграл за "горожан" в 103 матчах. В его активе 36 голов и 18 результативных передач. Сейчас игрок находится в расположении сборной Аргентины, с которой получал титул чемпиона мира в 2022 году.

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