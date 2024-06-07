Форвард Михаил Шестаков больше не будет выступать за ровенский клуб.

Украинский нападающий Михаил Шестаков покинул Верес, сообщает официальный сайт "красно-черных".

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Срок действия контракта 34-летнего форварда подошел к своему концу и стороны решили не продлевать сотрудничество.

Напомним, Шестаков присоединился к Вересу в феврале 2019 года. За 5,5 лет футболист прошел путь из Второй лиги в УПЛ и стал настоящей легендой клуба. В течение двух сезонов подряд (в том числе и в чемпионском сезоне 2020-2021) нападающий носил капитанскую повязку.

В последнем сезоне Михаил провел в составе ровенчан 27 поединков, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает его в 150 тысяч евро.

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