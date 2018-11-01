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Бавария удалила фотографию, на которой игрок нарядился арабским террористом

17:25 109 Читати українською
Бавария удалила фотографию, на которой игрок нарядился арабским террористом
Футболисты Баварии / Твиттер мюнхенцев

Футболисты Баварии праздновали Хэллоуин в причудливых костюмах.

Бавария в своем Твиттере опубликовала фотографию, на которой изображены игроки мюнхенцев в различных костюмах. В частности, футболисты оделись в костюмы зомби, скелетов, куклы Билли из фильма Пила. Один из футболистов надел арабский национальный костюм и очки. Кроме этого, он держал коробку с надписью "Опасно".

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В комментариях под публикацией клуб сразу обвинили в изображении мусульман в виде террористов. Бавария почти сразу удалила фотографию, однако успела получить шквал критики в свой адрес. Как оказалось, "террористом" оказался Рафинья, который уже успел извиниться за этот поступок.

Теги
Рафинья Рафинья Бавария Бавария Германия
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