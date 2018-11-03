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Бавария в огне: Ковач ищет "крота" и отвечает оригинальным правилом на дерзость звезд

16:05 194 Читати українською
Бавария в огне: Ковач ищет "крота" и отвечает оригинальным правилом на дерзость звезд
Бавария ощущает проблемы – тренер Ковач конфликтует с игроками
Тарас Котив Тарас Котив

Бавария стала на путь шатких побед, но они не решают кризиса в раздевалке. "Футбол 24" рассказывает последние инсайды о том, что происходит внутри мюнхенского гранда.

Как не одно, то другое. То Бавария пылала из-за провальных результатов и игры, то теперь снова побеждает (не очень убедительно даже для ее фанатов), но испытывает проблемы иного характера. Издание Bild выступило с новыми рапортами о ситуации в раздевалке вице-лидера чемпионата Германии. На недавней пресс-конференции триумвират боссов попытался успокоить ситуацию в коллективе совместным заявлением в поддержку наставника Нико Ковача, отрицая любые проблемы. Но действительно ли так все гладко на "голливудском" корабле?

Бавария поплатилась за самоуверенность – в провале виноват не только Ковач

Новые проблемы начались после победной встречи в Вольфсбурге. Казалось бы, счет 3:1, завершение неважной серии игр без результата – все должно способствовать единству команды и благоприятной атмосфере. Однако 47-летний хорватский тренер не стерпел неуважения игроков, которые оказались в тот день на скамейке запасных. Ковач дал указание некоторым исполнителям начать разогрев. В свою очередь звезды Баварии проявили отсутствие уважения к своему наставнику.

Так, Франк Рибери почти не делал никаких движений, после чего лениво упал на газон и просто довольно показательно сидел, сложа руки, у рекламного щита. Боатенг также оригинально исполнял разогрев – лежа на газоне. В ответ на такое поведение Нико ввел новое интересное правило.

Отныне перед началом матча разогреваться должны все футболисты, а не только те, которые должны выйти в основе. Еще один важный момент: когда автобус Баварии будет прибывать на стадион, из него должны выйти все исполнители. Ранее некоторые запасные надолго оставались внутри, сидя в своих телефонах или играя на Нинтендо в Mario Kart.

В то же время это правило во встрече против Майнца уже успел нарушить один из главных бунтарей Хамес Родригес. Арендованный у Реала колумбиец, который охотно вернулся бы в Мадрид или рассмотрел актуальные предложения Ювентуса и клубов АПЛ, остался в раздевалке. Бавария собирается выкупить атакующего полузащитника летом 2019-го года за 42 млн евро, но Хамес и его агент Жорже Мендеш хотят еще до конца 2018-го сесть за стол непростых переговоров.

Ковач не собирается потакать вседозволенности своих подопечных. На последней тренировке перед матчем с Фрайбургом наставник решил поискать "крота" в команде. Он возмутился, что кто-то выносит мусор из раздевалки в СМИ и откровенно спросил игроков, почему они этим занимаются. Кроме того, уже не в первый раз хорватский тренер не раскрыл стартовый состав на ближайшую игру. Нико опасается, что информация об основе станет очередной утечкой и преждевременно окажется в прессе, как это случалось раньше.

Мюнхенский суперклуб уже давно аж настолько не мучил своей игрой себя и фанов. Даже при Карло Анчелотти так плохо не было. И ведь сами звезды клуба и руководство в лице Роббена и Салихамиджича признают это и не могут объяснить слабой игровой формы. С другой стороны команда давно не покупала топ-игроков и выглядит значительно более изношенным и состаренным механизмом, чем было при предыдущих тренерах. Поэтому поддержку боссами действий Ковача можно понять.

В последнем кубковом поединке против команды 4-й лиги Бавария чуть не опозорилась. Минимальная победа против такого соперника не может устраивать и тревожит болельщиков "ФК Голливуд" за неделю до центрального события осени. Немецкий Классикер, выезд в Дортмунд к местной Боруссии, которая сейчас лидирует в Бундеслиге, будет настоящим тестом для команды Ковача. Он покажет, была ли серия из 4-х неубедительных побед подряд началом возрождения, или просто удачным стечением обстоятельств, вызванным слабостью оппонентов.

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Бавария Бавария Германия Главное Статьи Тарас Котив Франк Рибери Франк Рибери Жером Боатенг Жером Боатенг Хамес Родригес Хамес Родригес Нико Ковач Нико Ковач
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