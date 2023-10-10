Во вторник, 10 октября, руководство Салернитаны приняло решение об увольнении Паулу Соузы с поста главного тренера. Об этом информирует официальный сайт клуба.

Покер Лаутаро и отмененный гол в видеообзоре матча Салернитана – Интер – 0:4

Причиной стали неудовлетворительные результаты команды. После 8 туров Серии А команда с юга Италии набрала только 3 очка, из-за чего занимает предпоследнее – 19 – место в турнирной таблицы. Поражение от Монцы со счётом 0:3 стало для боссов клуба последней каплей.

На посту главного тренера Соузу заменил Филиппо Индзаги, последним местом работы которого была Реджина в Серии В. Легендарный в прошлом форвард Милана подписал с Салернитаной контракт до конца текущего сезона.

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