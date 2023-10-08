Италия, 8 тур

Монца – Соллернитана – 3:0

Голы: Кольпани, 9, Виньято, 18, Пессина, 82

Лацио – Аталанта – начало в 16:00

Фрозиноне – Верона – начало в 16:00

Кальяри – Рома – начало в 19:00

Наполи – Фиорентина – начало в 21:45

Монца снова победила, на этот раз разгромив Салернитану. Подопечным Паулу Соузы потребуется очередное чудо, чтобы остаться в элите итальянского футбола. "Морские коньки" в нынешнем сезоне до сих пор не побеждали. Хуже дела только у Кальяри. Монца тоже переживала не самый лучший период, но сегодня улучшила себе настроение разгромом аутсайдера. Два быстрых гола от Кольпани и Виньято определили судьбу матча, а точку поставил Пессина, реализовав пенальти. Папу Гомес сыграл полчаса. Именно экс-легионер Металлиста разогнал атаку, завершившуюся назначением 11-метрового. Пока с аргентинцем в составе Монца побеждает исключительно.

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