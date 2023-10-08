Серия А: экс-звезда Металлиста помог Монце одержать вторую победу подряд, разгромив аутсайдера
Состоялись заключительные матчи 8-го тура Серии А 2023/24. Все результаты – в этой новости на "Футбол 24".
Италия, 8 тур
Монца – Соллернитана – 3:0
Голы: Кольпани, 9, Виньято, 18, Пессина, 82
Лацио – Аталанта – начало в 16:00
Фрозиноне – Верона – начало в 16:00
Кальяри – Рома – начало в 19:00
Наполи – Фиорентина – начало в 21:45
Монца снова победила, на этот раз разгромив Салернитану. Подопечным Паулу Соузы потребуется очередное чудо, чтобы остаться в элите итальянского футбола. "Морские коньки" в нынешнем сезоне до сих пор не побеждали. Хуже дела только у Кальяри. Монца тоже переживала не самый лучший период, но сегодня улучшила себе настроение разгромом аутсайдера. Два быстрых гола от Кольпани и Виньято определили судьбу матча, а точку поставил Пессина, реализовав пенальти. Папу Гомес сыграл полчаса. Именно экс-легионер Металлиста разогнал атаку, завершившуюся назначением 11-метрового. Пока с аргентинцем в составе Монца побеждает исключительно.