У вівторок, 10 жовтня, керівництво Салернітани ухвалило рішення про звільнення Паулу Соузи з посади головного тренера. Про це інформує офіційний сайт клубу.

Покер Лаутаро та скасований гол у відеоогляді матчу Салернітана – Інтер – 0:4

Причиною стали незадовільні результати команди. Після 8 турів Серії А команда з півдня Італії набрала лише 3 очки, через що посідає передостаннє – 19 – місце в турнірній таблиці. Поразка від Монци з рахунком 0:3 стала для босів клубу останньою краплею.

На посаді головного тренера Соузу замінив Філіппо Індзагі, останнім місцем роботи якого була Реджина в Серії В. Легендарний у минулому форвард Мілана підписав із Салернітаною контракт до кінця поточного сезону.

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