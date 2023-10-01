В поединке 7-го тура Серии А Интер на выезде разгромил Салернитану (4:0). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Салернитана несмотря на незначительное преимущество Интера во владении мячом достойно держалась в первом тайме. Но на 55-й минуте на поле появился Лаутаро Мартинес и все перевернулось с ног на голову. Аргентинский нападающий оформил покер и возглавил список бомбардиров Серии А.

Интер разбил Салернитану благодаря Лаутаро – аргентинец оформил покер после выхода на замену

Сначала он на мгновение опередил голкипера, пытавшегося перехватить прострел Тюрама, и открыл счет. Вскоре Леговски восстановил статус-кво, но арбитр зафиксировал офсайд. В середине тайма Лаутаро оформил дубль, расстреляв ворота соперника из района одиннадцатиметровой отметки. Впоследствии он реализовал пенальти, который заработал Тюрам, а на последней минуте в касание переправил сферу в сетку после передачи Мхитаряна.