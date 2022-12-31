Нападающий Лилля Жонатан Иконе с нового года будет играть в чемпионате Италии.

Лилль на своем официальном сайте объявил о достижении полной договоренности Фиорентиной о переходе Жонатана Иконе. По информации прессы, "доги" получат около 15 млн. евро.

Дженоа арендует нападающего Аталанты на интересных условиях

23-летний француз окончательно завершит свой трансфер 3 января, когда в Италии откроется трансферное окно. Однако Лилль позволил Иконе присоединиться к новой команде раньше, чтобы подготовиться к старту второго круга Серии А.

К слову, Иконе – воспитанник ПСЖ, но уже 4 года выступает за Лилль. В прошлом сезоне Жонатан стал чемпионом Франции. Он уже дебютировал за сборную Франции.

"Маліновський міг би бути хокеїстом": дружина розкрила побут лідера Аталанти – підгузки, кулінарні секрети та подорожі