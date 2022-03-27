"Жизнь не перестает удивлять. Вот в 1990-х, еще в Петербурге, я слышал об охраннике мэра Собчака. И вот этот бывший охранник 22 года возглавляет страну с ядерным оружием.

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22 года. Разумеется, он давно утратил голову. Как и Лукашенко, правящий Беларусью 28 лет.

Правильно сделали американцы еще несколько сотен лет назад: два срока, восемь лет отсидел – и пока. Испытание властью никто не проходит", – сказал Саленко в комментарии FanDay.

Напомним, Саленко родился в Ленинграде и выступал за сборную России. В настоящее время экс-форвард Динамо живет в Киеве.

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