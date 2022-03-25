Футбол 24 продолжает информировать обо всем самом важном в мире футбола после вторжения России на наши земли и начала войны. Обновляйте эту новость для новой информации. Все будет Украина!

Слава Украине! Победа за нами!

Поддержка для Украины не имеет предела, а вот новостной редактор – имеет. Следовательно, это уже тринадцатая новость, где Футбол 24 освещает русский произвол на нашей земле.

Предыдущая публикация: Россия напала на Украину: Суркисы поставили точку в скандале, Луческу не уйдет из Динамо, звезды заботятся о детях.

21:10. Роберто Де Дзерби расторг контракт с Шахтером! Об этом сообщил ведущий программы ТаТоТаке. Официального подтверждения пока нет. Более того, Профутбол Digital утверждает, что пока в клубе нет документов, свидетельствующих об уходе итальянца.

20:45. "План Путина провалился, но он не умеет проигрывать": Сергей Ребров уверен в победе Украины.

20:20. Европейские сборные отчитались о результатах сборов средств для украинцев – Шотландия постаралась больше всех.

19:54. Очень сильны слова от Георгия Бущана. Кипер Динамо и сборной Украины уверен в нашей победе.

19:23. Сергей Ребров: "В Украине гибнут женщины и дети, а россияне думают о кока-коле". "Если пустой холодильник победит телевизор, возможно, тогда до них что-нибудь дойдет?" – риторически спрашивает украинская легенда.

18:50. Юрий Вирт продал медаль за победу в Кубке УЕФА за 220 тысяч – вырученные средства пойдут на помощь ВСУ.

18:15. "Приехал на блокпост – и не сдержал слезы": экс-тренер Ворсклы – о 12 днях ада под Киевом.