Экс-форвард Динамо, а также сборных Украины и России Олег Саленко считает, что в стране-агрессорке не все поддерживают преступные действия путинского режима.

"Я в Киеве. Скажем так, поддерживаю разные отношения с ребятами из теробороны. Пока вступать туда не стал – там сейчас и так очередь. Понял для себя: на данный момент больше пользы принесу, рассказывая миру правду. Едва ли не каждый день даю интервью СМИ из Англии, Испании, рассказываю о реальном положении дел в Украине.

У меня семейная ситуация, скажем так, нестандартная. Я родился и значительную часть жизни прожил в России. Там у меня одна семья – первая жена и сын. Первую жену я уже послал куда подальше: она зазомбирована и верит кремлевской пропаганде. Сын от второй жены сейчас на просмотре в Италии.

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Недавно испанский журналист спрашивал о чемпионате мира 1994 года, когда я в составе сборной РФ взял "Золотую бутсу". Я ему говорю: в той "сборной России" было пятеро украинцев, два осетина и два белоруса!

Говорю западным репортерам: надо все это останавливать, давите на свою общественность, на свою власть, потому что санкции – санкциями, а Украине нужно тяжелое вооружение.

На самом деле, там, в РФ, не такая повальная поддержка войны, как говорят. Многие люди делают вид, что поддерживают. Или молчат. Потому что боятся. Пару дней назад разговаривал с детскими тренерами Зенита. Они говорят, что против войны, но не могут себе позволить сказать это вслух. В лучшем случае – потеряют работу. Это в лучшем случае.

Вот Ракицкий сейчас говорит правду. Но заметили, что он это начал говорить, когда уехал из Петербурга? Думаю, скажи он такое, еще будучи в Зените, ему бы не дали покинуть РФ. Это я так – мягко скажу", – рассказал Саленко FanDay.

Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля Ярослав Ракицкий расторг контракт с Зенитом.

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