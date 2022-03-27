"Життя не перестає дивувати. Ось у 1990-х, ще у Петербурзі, я чув про охоронця мера Собчака. І ось цей колишній охоронець 22 роки очолює країну із ядерною зброєю.

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22 роки. Зрозуміло, він давно втратив голову. Як і Лукашенко, який править Білоруссю 28 років.

Правильно зробили американці ще кілька сотень років тому: два терміни, вісім років відсидів – і бувай. Випробування владою ніхто не проходить", – сказав Саленко у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Саленко народився у Ленінграді і виступав за збірну Росії. Нині екс-форвард Динамо мешкає у Києві.

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