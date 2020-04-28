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Саленко назвал причины низкой посещаемости матчей УПЛ

16:13 17 Читати українською
Саленко назвал причины низкой посещаемости матчей УПЛ
Арена Львов / Фото Евгения Кравса

Экс-форвард Динамо Олег Саленко знает рецепт, как вернуть украинского болельщика на трибуны.

"Ты видел хотя бы последние матчи? Скучные. Нет индивидуальности. На кого же ходят? Даже билеты уже дорого не стоят. В таких условиях играть футболистам очень трудно, когда нет публики.

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Вот была информация, что Барселона продает 9 игроков, чтобы вернуть Неймара. Это привлекает зрителей и финансы. У нас есть хорошие игроки, но все, кто уехал, хорошо себя чувствуют.

Динамо надо воспитывать своих игроков, чтобы на них делать ставку. Вот тогда все пойдут на трибуны", – сказал Саленко для Youtube-канала Саша Штукатур.

Напомним, после 23-х туров УПЛ Шахтер лидирует, оторвавшись от Зари и Динамо на 13 очков.

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Динамо Киев Динамо Киев Олег Саленко УПЛ футбольные фанаты
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