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Саленко назвав причини низької відвідуваності матчів УПЛ

28 квітня 16:13 473 Читать на русском
Саленко назвав причини низької відвідуваності матчів УПЛ
Арена Львів / Фото Євгена Кравса

Екс-форвард Динамо Олег Саленко знає рецепт, як повернути українського вболівальника на трибуни.

"Ти бачив хоча б останні матчі? Нудні. Немає індивідуальностей. На кого ж ходять? Навіть квитки вже дорого не коштують. В таких умовах грати футболістам дуже важко, коли немає публіки.

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Ось була інформація, що Барселона продає 9 гравців, щоб повернути Неймара. Це приваблює глядачів і фінанси. У нас є хороші гравці, але всі, хто поїхав, добре себе почувають.

Динамо треба виховувати своїх гравців, щоб на них робити ставку. Ось тоді всі підуть на трибуни", – сказав Саленко для Youtube-каналу Саша Штукатур.

Нагадаємо, після 23-х турів УПЛ Шахтар лідирує, відірвавшись від Зорі та Динамо на 13 очок.

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Теги
Динамо Динамо УПЛ футбольні фанати Олег Саленко
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