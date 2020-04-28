Саленко выделил лучшего таланта Динамо

Бывший нападающий Динамо Олег Саленко дал оценку нынешней молодежи киевского клуба.

"Кого бы выделил из нынешнего Динмо? Цитаишвили. Хотя еще и ребенок фактически, но движется вперед. Пытается обострять, видно вот эту страсть к игре, желание.

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Дай Бог, чтобы и Цыганков добился чего-то. Достиг каких-то высот, чтобы вы брали интервью у него, а не у меня. Чтобы был он интереснее, чем я", – цитирует Саленко dynamo.kiev.ua.

В текущем сезоне УПЛ Цитаишвили провел лишь три матча, в свою очередь у Цыганкова 21 поединок, в которых Виктор отметился 8-ю голами и 6-ю ассистами.

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