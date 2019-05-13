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Салах заверил, что в следующем сезоне Ливерпуль снова будет бороться за чемпионство

13 мая 00:11 131 Читати українською
Салах заверил, что в следующем сезоне Ливерпуль снова будет бороться за чемпионство
Мохамед Салах / фото из соцсетей

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах подытожил результаты чемпионата Англии в нынешнем сезоне.

17’ Садио Мане
81’ Садио Мане
 
17’ Садио Мане
81’ Садио Мане

"Мы проиграли всего одну игру. Мы выложились на все сто процентов. И набрали 97 очков. В следующем сезоне мы снова поборемся за чемпионство", – цитирует Салаха BBC.

Нынешний сезон стал самым результативным в истории АПЛ – сразу три игрока завоевали "Золотую бутсу"

Напомним, в нынешнем сезоне чемпионом Англии второй раз подряд стал Манчестер Сити, всего на одно очко опередив Ливерпуль.

Салах провел все 38 поединков в чемпионате Англии, в которых забил 22 гола и отдал 9 результативных передач. Египтянин второй год подряд выиграл "Золотую бутсу" АПЛ.

Ливерпуль благодаря дублю Мане переиграл Вулверхэмптон и закончил сезон в АПЛ вторым с фантастическим количеством очков

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Теги
Англия Ливерпуль Ливерпуль Мохамед Салах Мохамед Салах Ливерпуль - Вулверхэмптон
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