Салах заверил, что в следующем сезоне Ливерпуль снова будет бороться за чемпионство

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах подытожил результаты чемпионата Англии в нынешнем сезоне.

"Мы проиграли всего одну игру. Мы выложились на все сто процентов. И набрали 97 очков. В следующем сезоне мы снова поборемся за чемпионство", – цитирует Салаха BBC.

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Напомним, в нынешнем сезоне чемпионом Англии второй раз подряд стал Манчестер Сити, всего на одно очко опередив Ливерпуль.

Салах провел все 38 поединков в чемпионате Англии, в которых забил 22 гола и отдал 9 результативных передач. Египтянин второй год подряд выиграл "Золотую бутсу" АПЛ.

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