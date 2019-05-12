Нынешний сезон стал самым результативным в истории АПЛ – сразу три игрока завоевали "Золотую бутсу"

Команды АПЛ забили рекордное количество голов в сезоне 2018/19.

Во всех матчах нынешнего сезона команды АПЛ забили 1 072 гола. Это новый рекорд первенства, для сезонов, которые состояли из 38 туров.

Зинченко помог Манчестер Сити разгромить Брайтон и стать чемпионом Англии 2-й раз подряд

Предыдущий лучший результат был установлен в сезоне 2011/12 – 1 066 забитых мячей. Самым результативным до сих пор остается сезон 1992/93 (1222), но тогда было сыграно 42 тура.

Кроме того, сразу три игрока стали обладателями "Золотой бутсы". Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал), Мохамед Салах и Садьйо Мане (оба – Ливерпуль) забили по 22 гола.

Ливерпуль благодаря дублю Мане переиграл Вулверхэмптон и закончил сезон в АПЛ вторым с фантастическим количеством очков

Напомним, в нынешнем сезоне чемпионом Англии второй раз подряд стал Манчестер Сити, всего на одно очко опередив Ливерпуль.