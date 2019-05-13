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Салах запевнив, що у наступному сезоні Ліверпуль знову буде боротися за чемпіонство

13 травня 00:10 429 Читать на русском
Салах запевнив, що у наступному сезоні Ліверпуль знову буде боротися за чемпіонство
Мохамед Салах / фото із соцмереж

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах підсумував результати чемпіонату Англії в нинішньому сезоні.

17’ Садьйо Мане
81’ Садьйо Мане
 
17’ Садьйо Мане
81’ Садьйо Мане

"Ми програли всього одну гру. Ми виклалися на всі сто відсотків. І набрали 97 очок. У наступному сезоні ми знову поборемося за чемпіонство", – цитує Салаха BBC.

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Нагадаємо, в нинішньому сезоні чемпіоном Англії вдруге поспіль став Манчестер Сіті, всього на одне очко випередивши Ліверпуль.

Салах провів усі 38 поєдинків в чемпіонаті Англії, в яких забив 22 голи і віддав 9 результативних передач. Єгиптянин другий рік поспіль виграв "Золотий бутс" АПЛ.

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Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Мохамед Салах Мохамед Салах Ліверпуль - Вулверхемптон
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