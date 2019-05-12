Ливерпуль благодаря дублю Мане переиграл Вулверхэмптон и закончил сезон в АПЛ вторым с фантастическим количеством очков

Ливерпуль одолел Вулверхэмптон (2:0) в поединке 38-го тура английской Премьер-лиги. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Важный для себя поединок Ливерпуль начал невероятно осторожно. Подопечные Юргена Клоппа быстро взяли мяч под контроль, но у ворот "волков" особого напряжения не создавали. Несколько раз Садто Мане и Мохамед Салах пытались прорваться поближе к воротам полагаясь на индивидуальное мастерстве, но их запев партнеры по команде не спешили подхватывать.

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Однако, фактически первая акцентирована атака "красных" привела к забитому мячу. На 17-й минуте Трент Александер-Арнольд пронесся своим правым флангом и прострелил вдоль ворот, а Мане с линии вратарской расстрелял Руя Патрисиу – 1:0! Почти сразу Салах мог удваивать преимущество мерсисайдцев: египтянин сместился от правого края к центру, накрутил нескольких защитников и опасно пробивал, но под удар самоотверженно бросился кто-то из защитников.

Преимущественно свои подходы к воротам Вулвз "красные" готовили на правой бровке. Возможно, давало о себе знать повреждение, которое Эндрю Робертсон получил посреди недели. Но постепенно шотландец набрался уверенности и на 25-й минуте самостоятельно создал настоящий момент. Защитник подключился к атаке и сильным ударом с левой проверил бдительность голкипера – Патрисиу не дремал и отбил мяч на угловой.

Еще одна возможность забить была у Салаха на 34-й минуте. Но укротить мяч, отскочивший к вингеру после подачи углового, он не сумел и отправил сферу на трибуны. В ответ наконец огрызнулся Вулверхэмптон. Это Рауль Хименес перспективно от лицевой сбрасывал на линию штрафной, но никого из одноклубников мексиканца там не оказалось.

А вот супермомент "волки" создали под занавес тайма. Гости на левом фланге разыграли роскошную комбинацию, а потом неожиданно сменили акцент атаки, отпасовав в центр на Диогу Жоту (Хименес разумно мяч пропустил), а тот вывел на ударную позицию Мэтта Догерти. Ирландец классно пробивал в дальнюю девятку, Алиссон не мог помочь, но за Ливерпуль сыграла перекладина!

На вторую половину игры более мотивированными вышли ребята Нуну Эшпириту Санту. В свою очередь Ливерпуль, очевидно, получив плохую весть из Брайтона (Манчестер Сити в то время уже побеждал "чаек") на время потерял интерес к игре. Первые минут 15 тайма Вулверхэмптон едва не "возил" мерсисайдцев. Но собственные моменты игроки гостей использовать не смогли: удар Хонни заблокировал Матип, а выстрел Хименеса с угла штрафной в ближнюю девятку оказался очень неточным.

Постепенно Ливерпуль выровнял и успокоил игру. Атакующие линии команд перестали давить на защитные редуты друг друга, а разочарованные результатом Сити болельщики на трибунах Энфилда теперь еще и заскучали.

Новый всплеск активности произошел в заключительные 15 минут поединка. "Красные" снова перехватили инициативу и решили закрепить собственное лидерство. В конце концов, это им удалось. На 81-й минуте Александр-Арнольд прекрасно навесил с правого фланга, а Мане головой отправил мяч в угол – 2:0. Повтор эпизода показал, что Мане и Салах находились в офсайде, но лайнсмен флажка не поднял. Дубль сенегальца позволил ему догнать Салаха в гонке бомбардиров. Голеадоры Ливерпуля, а также нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг забили по 22 гола и разделят награду на троих.

Тут же Вирджил ван Дейк мог довести счет до разгромного, но после подачи углового попал лишь в перекладину. Но это справедливо – такого поражения "волки" не заслужили. На этом игра еще раз успокоилась и больше команды не забивали.

Итак, Ливерпуль набрал фантастические 97 очков за сезон 2018/19 в английской Премьер-лиге, однако этого оказалось недостаточно для чемпионства. Манчестер Сити сумел набрать на один пункт больше и снова оставить мерсисайдцев без чемпионского титула. Уже 29 лет Ливерпуль не может стать чемпионом Англии. Это похоже на проклятие...