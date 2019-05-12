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Ливерпуль благодаря дублю Мане переиграл Вулверхэмптон и закончил сезон в АПЛ вторым с фантастическим количеством очков

12 мая 18:59 332 Читати українською
Ливерпуль благодаря дублю Мане переиграл Вулверхэмптон и закончил сезон в АПЛ вторым с фантастическим количеством очков
Ливерпуль благодаря дублю Мане переиграл Вулверхэмптон и закончил сезон в АПЛ вторым с фантастическим количеством очков

Ливерпуль одолел Вулверхэмптон (2:0) в поединке 38-го тура английской Премьер-лиги. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

17’ Садио Мане
81’ Садио Мане
 
17’ Садио Мане
81’ Садио Мане

Важный для себя поединок Ливерпуль начал невероятно осторожно. Подопечные Юргена Клоппа быстро взяли мяч под контроль, но у ворот "волков" особого напряжения не создавали. Несколько раз Садто Мане и Мохамед Салах пытались прорваться поближе к воротам полагаясь на индивидуальное мастерстве, но их запев партнеры по команде не спешили подхватывать.

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Однако, фактически первая акцентирована атака "красных" привела к забитому мячу. На 17-й минуте Трент Александер-Арнольд пронесся своим правым флангом и прострелил вдоль ворот, а Мане с линии вратарской расстрелял Руя Патрисиу – 1:0! Почти сразу Салах мог удваивать преимущество мерсисайдцев: египтянин сместился от правого края к центру, накрутил нескольких защитников и опасно пробивал, но под удар самоотверженно бросился кто-то из защитников.

Преимущественно свои подходы к воротам Вулвз "красные" готовили на правой бровке. Возможно, давало о себе знать повреждение, которое Эндрю Робертсон получил посреди недели. Но постепенно шотландец набрался уверенности и на 25-й минуте самостоятельно создал настоящий момент. Защитник подключился к атаке и сильным ударом с левой проверил бдительность голкипера – Патрисиу не дремал и отбил мяч на угловой.

Еще одна возможность забить была у Салаха на 34-й минуте. Но укротить мяч, отскочивший к вингеру после подачи углового, он не сумел и отправил сферу на трибуны. В ответ наконец огрызнулся Вулверхэмптон. Это Рауль Хименес перспективно от лицевой сбрасывал на линию штрафной, но никого из одноклубников мексиканца там не оказалось.

А вот супермомент "волки" создали под занавес тайма. Гости на левом фланге разыграли роскошную комбинацию, а потом неожиданно сменили акцент атаки, отпасовав в центр на Диогу Жоту (Хименес разумно мяч пропустил), а тот вывел на ударную позицию Мэтта Догерти. Ирландец классно пробивал в дальнюю девятку, Алиссон не мог помочь, но за Ливерпуль сыграла перекладина!

На вторую половину игры более мотивированными вышли ребята Нуну Эшпириту Санту. В свою очередь Ливерпуль, очевидно, получив плохую весть из Брайтона (Манчестер Сити в то время уже побеждал "чаек") на время потерял интерес к игре. Первые минут 15 тайма Вулверхэмптон едва не "возил" мерсисайдцев. Но собственные моменты игроки гостей использовать не смогли: удар Хонни заблокировал Матип, а выстрел Хименеса с угла штрафной в ближнюю девятку оказался очень неточным.

Постепенно Ливерпуль выровнял и успокоил игру. Атакующие линии команд перестали давить на защитные редуты друг друга, а разочарованные результатом Сити болельщики на трибунах Энфилда теперь еще и заскучали.

Новый всплеск активности произошел в заключительные 15 минут поединка. "Красные" снова перехватили инициативу и решили закрепить собственное лидерство. В конце концов, это им удалось. На 81-й минуте Александр-Арнольд прекрасно навесил с правого фланга, а Мане головой отправил мяч в угол – 2:0. Повтор эпизода показал, что Мане и Салах находились в офсайде, но лайнсмен флажка не поднял. Дубль сенегальца позволил ему догнать Салаха в гонке бомбардиров. Голеадоры Ливерпуля, а также нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг забили по 22 гола и разделят награду на троих.

Тут же Вирджил ван Дейк мог довести счет до разгромного, но после подачи углового попал лишь в перекладину. Но это справедливо – такого поражения "волки" не заслужили. На этом игра еще раз успокоилась и больше команды не забивали.

Итак, Ливерпуль набрал фантастические 97 очков за сезон 2018/19 в английской Премьер-лиге, однако этого оказалось недостаточно для чемпионства. Манчестер Сити сумел набрать на один пункт больше и снова оставить мерсисайдцев без чемпионского титула. Уже 29 лет Ливерпуль не может стать чемпионом Англии. Это похоже на проклятие...

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Англия Ливерпуль Ливерпуль Вулверхэмптон Вулверхэмптон Ливерпуль - Вулверхэмптон
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