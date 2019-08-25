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"Салах сказал, что не чувствовал касания": Давид Луис поставил под сомнение справедливость пенальти в ворота Арсенала

12:06 45 Читати українською
"Салах сказал, что не чувствовал касания": Давид Луис поставил под сомнение справедливость пенальти в ворота Арсенала
Мохамед Салах и Давид Луис / Getty images

Защитник Арсенала Давид Луис прокомментировал поражение команды от Ливерпуля (1:3) в матче 3-го тура АПЛ.

41’ Жоэль Матип
49’ Мохамед Салах
59’ Мохамед Салах
 
Лукас Торрейра 85’
41’ Жоэль Матип
49’ Мохамед Салах
59’ Мохамед Салах
85’ Лукас Торрейра

"Все происходит на рефлексах. Когда я увидел, что касаюсь к нему, сразу убрал руку с футболки Салаха. Я общался с ним, он сказал, что не чувствовал прикосновения.

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Но судьям трудно в таких моментах. Думаю, этот эпизод повлиял на меня, поскольку я опасался удаления. Команда боролась до конца, мы создали много моментов. Нам нужно смотреть вперед и стараться побеждать", – цитирует Луиса BT Sport.

К слову, Ливерпуль продолжил победную серию и стал единственной командой, которая идет без потерь – 9 баллов и единоличное лидерство в чемпионате. Арсенал потерпел первое поражение в чемпионате и занимает второе место, набрав 6 очков.

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Мохамед Салах Мохамед Салах Ливерпуль Ливерпуль Англия Ливерпуль - Арсенал Давид Луис Давид Луис Арсенал Арсенал
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