"Салах сказал, что не чувствовал касания": Давид Луис поставил под сомнение справедливость пенальти в ворота Арсенала

Защитник Арсенала Давид Луис прокомментировал поражение команды от Ливерпуля (1:3) в матче 3-го тура АПЛ.

"Все происходит на рефлексах. Когда я увидел, что касаюсь к нему, сразу убрал руку с футболки Салаха. Я общался с ним, он сказал, что не чувствовал прикосновения.

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Но судьям трудно в таких моментах. Думаю, этот эпизод повлиял на меня, поскольку я опасался удаления. Команда боролась до конца, мы создали много моментов. Нам нужно смотреть вперед и стараться побеждать", – цитирует Луиса BT Sport.

К слову, Ливерпуль продолжил победную серию и стал единственной командой, которая идет без потерь – 9 баллов и единоличное лидерство в чемпионате. Арсенал потерпел первое поражение в чемпионате и занимает второе место, набрав 6 очков.

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