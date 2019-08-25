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"Салах сказав, що не відчував дотику": Давід Луїс поставив під сумнів справедливість пенальті у ворота Арсенала

12:05 243 Читать на русском
"Салах сказав, що не відчував дотику": Давід Луїс поставив під сумнів справедливість пенальті у ворота Арсенала
Мохамед Салах та Давід Луїс / Getty images

Захисник Арсенала Давід Луїс прокоментував поразку команди від Ліверпуля (1:3) в матчі 3-го туру АПЛ.

41’ Жоель Матіп
49’ Мохамед Салах
59’ Мохамед Салах
 
Лукас Торрейра 85’
41’ Жоель Матіп
49’ Мохамед Салах
59’ Мохамед Салах
85’ Лукас Торрейра

"Все відбувається на рефлексах. Коли я побачив, що торкаюся до нього, відразу прибрав руку з футболки Салаха. Я спілкувався з ним, він сказав, що не відчував дотику.

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Але суддям важко в таких моментах. Думаю, цей епізод вплинув на мене, оскільки я побоювався вилучення. Команда боролася до кінця, ми створили багато моментів. Нам потрібно дивитися вперед і намагатися перемагати", – цитує Луїса BT Sport.

До слова, Ліверпуль продовжив переможну серію та став єдиною командою, яка йде без втрат – 9 балів та одноосібне лідерство в чемпіонаті. Арсенал зазнав першої поразки в чемпіонаті та посідає друге місце, набравши 6 очок.

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Теги
Ліверпуль Ліверпуль Мохамед Салах Мохамед Салах Англія Ліверпуль - Арсенал Давід Луїс Давід Луїс Арсенал Арсенал
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