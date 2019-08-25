"Салах сказав, що не відчував дотику": Давід Луїс поставив під сумнів справедливість пенальті у ворота Арсенала

Захисник Арсенала Давід Луїс прокоментував поразку команди від Ліверпуля (1:3) в матчі 3-го туру АПЛ.

"Все відбувається на рефлексах. Коли я побачив, що торкаюся до нього, відразу прибрав руку з футболки Салаха. Я спілкувався з ним, він сказав, що не відчував дотику.

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Але суддям важко в таких моментах. Думаю, цей епізод вплинув на мене, оскільки я побоювався вилучення. Команда боролася до кінця, ми створили багато моментів. Нам потрібно дивитися вперед і намагатися перемагати", – цитує Луїса BT Sport.

До слова, Ліверпуль продовжив переможну серію та став єдиною командою, яка йде без втрат – 9 балів та одноосібне лідерство в чемпіонаті. Арсенал зазнав першої поразки в чемпіонаті та посідає друге місце, набравши 6 очок.

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