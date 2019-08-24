Ливерпуль – Арсенал – 3:1 – видео голов и обзор матча

Ливерпуль победил Арсенал в 3 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Ливерпуль – Арсенал.

Ливерпуль без труда одержал очередную победу в АПЛ. В конце первого тайма Жоэль Матип открыл счет. После перерыва Мохамед Салах оформил дубль, на что "канониры" смогли ответить лишь голом Лукаса Торрейры.

Ливерпуль уверенно победил Арсенал и стал единоличным лидером АПЛ

Ливерпуль продолжил победную серию и стал единственной командой, которая идет без потерь – 9 баллов и единоличное лидерство в чемпионате. Арсенал потерпел первое поражение в чемпионате и занимает второе место, набрав 6 очков.