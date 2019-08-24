Ливерпуль уверенно победил Арсенал и стал единоличным лидером АПЛ

Ливерпуль без особых проблем сломил сопротивление Арсенала в поединке 3-го тура АПЛ (3:1). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Ливерпуль – Арсенал начался в 19:30 по киевскому времени. Обе команды набрали по 6 очков – только подопечные Юргена Клоппа и Унаи Эмери одержали две победы в двух стартовых матчах чемпионата Англии.

Интересно, что именно матчи между Ливерпулем и Арсеналом является самыми результативными в истории Премьер-лиги – 155 голов в 54-х поединках. Конечно, имеется в виду именно противостояние в рамках АПЛ (с 1992 года). Отметим, что последние 2 матча на Энфилде завершались разгромную победу Ливерпуля (4:0 и 5:1).

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Уже на 2-й минуте мерсисайдцы провели опасную атаку. Робертсон прострелил с левого фланга, а Фирмино, который любит забивать Арсеналу, немного не дотянулся до мяча. Ливерпуль начал очень активно, ведь в дебютные минут 5 Арсенал даже не мог выйти со своей половины поля. А вот на 11-й минуте "канониры" могли забивать – Адриан непонятно для чего вышел из ворот и выбил мяч прямо на Обамеянга, дальний удар которого по пустым воротам был неточным. Непонятная игра голкипера Ливерпуля, который уже не первый раз в сезоне ошибся в откровенно простой ситуации.

Ливерпуль – Арсенал – 3:1 – видео голов и обзор матча

После этого гости несколько выровняли положение и начали обострять ситуацию у ворот подопечных Клоппа. Впрочем, забивать снова могли хозяева – после ошибки Себальоса вблизи собственной штрафной Мане пробил прямо в руки Лено. Арсенал ответил своим шансом – Николя Пепе нанес удар с линии штрафной, однако буквально немного не попал. А спустя 3 минуты новичок лондонцев снова мог открывать счет, не реализовав выход один на один!

За такие промахи преимущественно наказывают. Это и сделал Ливерпуль на 41-й минуте. Матип выиграл верховую борьбу после подачи Александера-Арнольда с углового и расстрелял ворота – 1:0. К концу тайма могли забивать еще и Мане с Фирмино, но в первом эпизоде ​​спас Лено, а сенегалец не попал в ворота. Команды ушли на перерыв с минимальным преимуществом хозяев. Ливерпуль владел преимуществом и мог забивать больше, чем один гол, но свои моменты были и у гостей.

Второй тайм начался ужасно для гостей – Давид Луис сфолил против Салаха, а сам египтянин уверенно реализовал пенальти. Арсенал мог ответить, но Обамеянг замешкался и не смог нанести акцентированный удар. Расплата пришла мгновенно – на 59-й минуте Салах сделал посмешище из Давида Луиса, эффектно обойдя того на фланге, вошел в штрафную и бильярдным ударом довел счет до разгромного. Блестящая игра лидера Ливерпуля!

Тут же мог забивать и Фирмино, но пробил в голкипера. Гол Салаха откровенно успокоил игру – Арсенал смирился с поражением, а Ливерпуль, хоть и продолжал атаковать, однако делал это уже с куда меньшим пылом. В одном из эпизодов Салах мог записать в свой актив еще и ассист – Сократис вынес мяч из-под ног Мане.

Впрочем, на 85-й минуте Арсенал все же забил гол престижа. Торрейра после передачи Обамеянга разобрался с защитником и отправил мяч в угол ворот.

3:1 – Арсенал потерпел первое поражение в чемпионате и занимает второе место, набрав 6 очков. Ливерпуль продлил победную серию и стал единственной командой, которая идет без потерь – 9 баллов и единоличное лидерство в чемпионате.