Салах не исключает возможного ухода из Ливерпуля

"Прямо сейчас я просто хочу насладиться моментом. Никто не знает будущего и не знает, что произойдет. Давайте подождем и посмотрим.

Салах принял участие в 100 голах Ливерпуля в АПЛ – только легенда лиги сделал это быстрее

Однако, в текущий момент, мы являемся победителями Лиги чемпионов и победителями Премьер-Лиги, чему я рад. Посмотрим, что случится в будущем, но я очень рад, что выиграл эти трофеи", – приводит слова Салаха La FM Colombia.

К слову, египтянин провел 47 поединков в составе Ливерпуля в текущем сезоне, записав в свой актив 23 гола и 13 ассистов.

СРСР розвалювався, Саккі брав Європу, поява "Сімпсонів" – яким був світ, коли Ліверпуль попередній раз став чемпіоном