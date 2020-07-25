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Салах не исключает возможного ухода из Ливерпуля

25 июля 22:26 - Читати українською
Салах не исключает возможного ухода из Ливерпуля
Мохамед Салах / Reuters

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах шокировал заявлением относительно своего будущего.

"Прямо сейчас я просто хочу насладиться моментом. Никто не знает будущего и не знает, что произойдет. Давайте подождем и посмотрим.

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Однако, в текущий момент, мы являемся победителями Лиги чемпионов и победителями Премьер-Лиги, чему я рад. Посмотрим, что случится в будущем, но я очень рад, что выиграл эти трофеи", – приводит слова Салаха La FM Colombia.

К слову, египтянин провел 47 поединков в составе Ливерпуля в текущем сезоне, записав в свой актив 23 гола и 13 ассистов.

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Англия Трансферы Ливерпуль Ливерпуль Трансферы Ливерпуля Мохамед Мохамед Салах
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