Салах не виключає можливого відходу з Ліверпуля

"Прямо зараз я просто хочу насолодитися моментом. Ніхто не знає майбутнього і не знає, що станеться. Давайте почекаємо і побачимо.

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Однак, в поточний момент, ми є переможцями Ліги чемпіонів і переможцями Прем'єр-Ліги, чому я радий. Подивимося, що трапиться в майбутньому, але я дуже радий, що виграв ці трофеї", – наводить слова Салаха La FM Colombia.

До слова, єгиптянин провів 47 поєдинків у складі Ліверпуля в поточному сезоні, записавши до свого активу 23 голи та 13 асистів.

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