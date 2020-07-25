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Салах не виключає можливого відходу з Ліверпуля

22:26 - Читать на русском
Салах не виключає можливого відходу з Ліверпуля
Мохамед Салах / Reuters

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах шокував заявою щодо свого майбутнього.

"Прямо зараз я просто хочу насолодитися моментом. Ніхто не знає майбутнього і не знає, що станеться. Давайте почекаємо і побачимо.

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Однак, в поточний момент, ми є переможцями Ліги чемпіонів і переможцями Прем'єр-Ліги, чому я радий. Подивимося, що трапиться в майбутньому, але я дуже радий, що виграв ці трофеї", – наводить слова Салаха La FM Colombia.

До слова, єгиптянин провів 47 поєдинків у складі Ліверпуля в поточному сезоні, записавши до свого активу 23 голи та 13 асистів.

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Теги
Англія Трансфери Ліверпуль Ліверпуль Трансфери Ліверпуля Мохамед Мохамед Салах
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